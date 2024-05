Mogelijk drugsafval in container aan Burgumerdaam

za 25 mei 2024, 13.24 uur

BURGUM - Deze week is er in een zeecontainer aan de Burgumerdaam in Burgum een vermoedelijke drugvondst gedaan. De politie bevestigt aan WâldNet dat het mogelijk om drugsafval gaat. De zaak is in onderzoek.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwam zaterdagochtend ter plaatse voor de ontmanteling. De technische recherche deed ook onderzoek tijdens de werkzaamheden. De LFO wordt meestal ingeschakeld als er chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving.

Het mogelijke drugsafval is daarna door medewerkers van SEON opgeruimd en afgevoerd. Zij kwamen met een vrachtwagen en bestelbus ter plaatse.