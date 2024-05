Geslaagd benefietconcert voor Hope4Ukraïne in Kollum

za 25 mei 2024, 9.43 uur

KOLLUM - n de Oosterkerk in Kollum werd vrijdagavond benefietconcert t.b.v organisatie Hope4Ukraïne gehouden. Om half 8 werd er begonnen met het Amusementskoor' Haven in zicht' uit Burum/ Kollum dat een 7 tal nummers ten gehore bracht, waaronder het wel bekende nummer de Engelbewaarder.

Daarna was het woord aan Gerben Huisman, voorzitter van Hope4Ukraïne, hij vertelde over het werk in Oekraïne. Na zijn indrukwekkend verhaal was het pauze. Tijdens de pauze kon je een rondje maken langs prachtige handwerkartikelen die voor de verkoop op tafels ten toon gespreid lagen.

Na de pauze gaf Koperensemble 'Fryslan Brass' een geweldig optreden. Fryslân Brass wordt gevormd door 10 koperblazers en een slagwerker. De avond werd afgesloten door Folksband 'Freedom and Whiskey', zij speelden Ierse en Schotse Folkmuziek.

Tijdens deze avond werd €1070.00 bijeen gebracht voor Hope4Ukraïne. Deze avond werd georganiseerd door Actiegroep Noodhulp van PKN Kollum.

FOTONIEUWS