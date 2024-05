OfficiÃ«le opening De Brink BroeksterwÃ¢ld

Officiële opening De Brink Broeksterwâld

vr 24 mei 2024, 20.46 uur

BROEKSTERWALD - De toekomstplannen van het dorp zijn in 2021 door Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Broeksterwâld in samenwerking met de gemeente gemaakt.



De Brink was meer een parkeerterrein dan een dorpshart. Het plein is nu in twee stukken verdeeld. Een deel voor parkeren en een deel bedoeld voor samenkomsten zoals markten en evenementen. Het plein heeft een groene uitstraling gekregen en er zijn zitplekken gerealiseerd.



De wens vanuit het dorp was om de Kavelwei een meer dorps karakter te geven en om de weggebruiker het gevoel te geven minder hard te kunnen rijden. De doorgaande weg lijkt smaller doordat verschillende kleuren verharding (asfalt en klinkers) zijn gebruikt. Ook zijn de kruispunten van de Kavelwei aangepakt. De Ds. Feitsmawei is ook vernieuwd met parkeerplekken en groen in de straat.

