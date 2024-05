Drugdealster (30) opgepakt in Drogeham

vr 24 mei 2024, 16.58 uur

DROGEHAM - Een 30-jarige drugsdealster uit Drogeham is vorige week vrijdag door de politie opgepakt in haar woonplaats. Er waren bij de politie signalen binnengekomen waarna er actie werd ondernomen. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij het dealen van harddrugs en drugsbezit.

In de woning aan de Ds. van Velzenstrjitte in

Drogeham werden diverse soorten drugs en een geldbedrag in beslag genomen. In de woning werden o.a. 100 XTC-pillen, een kilo speed en zo'n 10 kilogram aan restanten van hennep aangetroffen.

"Van een aantal andere aangetroffen drugs moet nog worden onderzocht om welke stof het exact gaat." zo laat de politie weten.

Door de politie wordt een bestuurlijke rapportage opgesteld waarmee de gemeente Achtkarspelen kan beoordelen of er ook bestuursrechtelijke maatregelen worden getroffen.