Plaatsnaamborden roversgoed in Dantumadiel

vr 24 mei 2024, 9.55 uur

DAMWALD - De gemeente Dantumadiel zit met de handen in het haar. Er worden de laatste tijd komborden gestolen.

Twee keer is het kombord aan de Oastersingel in De Westereen meegenomen. Maar ook de borden aan de Miedloane in De Westereen en aan de Boskrâne in Feanwâlden zijn verdwenen.

Volgens de gemeente staat de teller momenteel op vier gestolen plaatsnaamborden. De diefstal kost de gemeente onnodig veel geld.

"De kosten voor de aanschaf en het plaatsen van een nieuw bord zijn € 300,-. De belastingbetaler draait daar dus voor op." zo laat de gemeente op social media weten.

Er is aangifte gedaan bij de politie. Mensen die meer weten van de diefstal, kunnen zich bij de gemeente melden.