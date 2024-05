Zeventien sociale huurwoningen aan De Tuinen en Het Paradijske

wo 22 mei 2024, 15.07 uur

DRACHTEN - De eerste bewoonster ontving woensdag de sleutel van haar nieuwe woning aan De Tuinen in Drachten. Ze kreeg de sleutel uit handen van Annelies Hofmann, manager Wijken en Buurten van woningcorporatie Accolade en Jan van der Meer, algemeen directeur van aannemer VDM Woningen. "Ik ben erg blij met mijn gloednieuwe woning", vertelt de nieuwe bewoonster.

In maart leverden Accolade en VDM Woningen ook al acht huurwoningen aan de Stationsweg op.

Energiezuinig wonen

De huizen zijn volledig elektrisch. De woningen hebben HR++ glas, vloerverwarming en zes zonnepanelen. De woningen zijn bedoeld voor kleine gezinnen. Ze hebben twee slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping met een tweede toilet.

De huurprijs zit onder de sociale huurtoeslaggrens. Annelies Hofmann zegt: "Op deze plek stonden voorheen nog geen woningen. Als woningcorporatie willen we graag voldoen aan de enorme vraag naar betaalbare huurwoningen. We zijn dan ook blij dat we hier zeventien nieuwe bewoners mogen verwelkomen."

Duurzaam bouwen

De samenwerking met Accolade voor zowel de zeventien woningen aan De Tuinen en de acht woningen aan de Stationsweg verliep vlot. "Het is van belang dat we als woningcorporaties en aannemers de handen ineenslaan om meer vaart achter duurzaam bouwen te zetten. Met houtsysteembouw kunnen we snel en betaalbaar stappen zetten in de woningopgave" vertelt Jan van der Meer van VDM Woningen.

Goede communicatie

Nieuw bij dit project was, dat omwonenden zich konden aanmelden op www.bouwbuur.nl. Via deze site communiceerde de aannemer continu over de planning. Zo wisten de omwonenden bijvoorbeeld wanneer een bepaald deel van de straat slecht bereikbaar zou zijn.

"Door helder te zijn in je communicatie, schep je duidelijke verwachtingen. Dat maakt dat de overlast voor de omwonenden goed te doen is. Want ze weten waar ze aan toe zijn," voegt Jan van der Meer toe.