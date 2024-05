Pizzeria 3M zit klem: moet Yousif Bakir de deuren sluiten?

wo 22 mei 2024, 14.25 uur

BUITENPOST - Gaan de deuren van zijn Pizzeria 3M aan de Stationsstraat 2 in Buitenpost voorgoed dicht? Met deze vraag worstelt Yousif Bakir. De uit Syrië afkomstige ondernemer is in een lastige situatie beland door (onder andere) gemeentelijke regels.

Bakir woont met zijn vrouw en vier dochters in Twijzelerheide en begon vijf jaar geleden de pizzeria in Buitenpost. "Ik heb al mijn energie in deze zaak geïnvesteerd," zegt hij tegen WâldNet. De door hem met eigen handen opgeknapte pizzeria werd een succes.

Tijdelijke vergunning

Het is de derde pizzeria in Buitenpost en met zes personeelsleden draait de horecazaak goed en vliegen de pizza's de deur uit. De vraag is alleen hoelang nog. Bakir mocht namelijk de pizzeria alleen beginnen met een tijdelijke vergunning. De beschikking is in juli van dit jaar (na vijf jaar) verlopen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan laat namelijk geen pizzeria buiten de huidige winkelkern toe. Hoewel er in het winkelcentrum diverse panden te huur staan, was het voor Bakir nooit mogelijk elders te gaan huren. De vastgoedeigenaren wilden dat volgens hem niet. Andere beschikbare panden zijn niet geschikt voor een pizzeria.

Energie

"Mijn energie is bijna op," zegt Bakir op de vraag of hij het ziet zitten om ergens opnieuw te beginnen. Met behulp van een krediet en een gemeentelijke ondernemerslening wist hij zijn zaak na vijf jaar hard werken op te bouwen.

Onwetend

Opnieuw beginnen is voor hem geen optie, aangezien hij de leningen nog moet afbetalen en er bijna geen energie en geld meer voor heeft. Bakir is dus eigenlijk in de huidige situatie 'gestruikeld'. "Voor mij was er in het begin veel onbekend omdat ik niet alles wist," laat hij weten.

Buurt steunt ondernemer

Veel buurtbewoners staan vierkant achter de pizzabakker. Maar liefst twaalf mensen schreven een bezwaarschrift naar het college van B&W om ze op andere gedachten te brengen.

De ondernemer overhandigde woensdag een petitie aan burgemeester Oebele Brouwer op het gemeentehuis in Buitenpost. Maar liefst 355 klanten lieten in korte tijd weten dat ze ook achter de ondernemer staan.

Anderhalf jaar

Voor zover bekend, blijft het college bij haar besluit dat Bakir met de zaak moet stoppen. Hij krijgt echter nog wel anderhalf jaar extra de tijd. Op 29 juli 2024 zou de gemeentelijke beschikking zijn verlopen. De gemeente Achtkarspelen besloot hiertoe zodat Bakir de tijd krijgt om de leningen af te lossen. Bovendien is bij de gemeente bekend dat zijn horecazaak niet tot klachten in de omgeving leidt.