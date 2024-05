Kuipersweg in Buitenpost nog altijd afgesloten

ma 20 mei 2024, 19.28 uur

BUITENPOST - De Kuipersweg in Buitenpost is nog altijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Met linten werd de weg afgezet door de hulpdiensten. Om 19.30 uur was het nog altijd niet mogelijk om over de weg te rijden.

Terwijl de wolkbreuk voor 17.00 uur op zijn hevigst was, kampt Buitenpost nog altijd met problemen. Het is al een tijd droog maar het water kan niet succesvol worden afgevoerd.

Eerder op de weg zijn er meerdere automobilisten op de Kuipersweg gestrand door het hoge water. Als je met een auto door hoog water rijdt, dan kan er iets stuk gaan waardoor je stil komt te staan.

Uit eigen waarnemingen kan WâldNet concluderen dat veel water inmiddels is afgevoerd. De meeste straten in Buitenpost zijn weer gewoon begaanbaar. Het is nu tijd om de schade op te maken. Naast gestrande auto's hadden ook veel bewoners wateroverlast in hun huizen.

Zie elders op WâldNet (scroll omlaag) voor nieuws daarover.