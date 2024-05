Zo liepen huizen aan het Wollegras en Zegge vol met water

ma 20 mei 2024, 19.05 uur

BUITENPOST - De wc is niet de eerste plek waaraan je denkt als het gaat om waterlekkage. Toch zorgde het toilet ervoor dat er in meerdere woningen in Buitenpost flinke wateroverlast ontstond.

Bekijk de video om te zien hoe het water via de wc naar 'buiten' werd gedrukt waarna de woning volstroomde met water, hagel en troep.

De video is gemaakt in een woning aan de Wollegras maar ook bewoners aan de Zegge kampten met water in het huis. Andere bewoners hadden geluk dat het water alleen in de bijkeuken bleef staan.