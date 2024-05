Evacuatie bejaarden en Oekraïners in Buitenpost

ma 20 mei 2024, 18.31 uur

BUITENPOST - Een aantal bewoners van het Haersmahiem in Buitenpost moeten worden geëvacueerd vanwege de overlast in het verzorgingstehuis. Een wolkbreuk zorgde voor enorm veel wateroverlast in het dorp.

Voor zover bekend moeten de 22 bewoners van het tehuis hun kamer verlaten. Het betrof bewoners van de begange grond. Ze worden vooralsnog opgevangen in de kantine van het Haersmahiem.

Als de bewoners deze Pinkstermaandag niet meer terug kunnen, dan kunnen ze opgevangen worden in het zorgcentrum zelf.

Vrijwilligers

In het zorgcentrum zijn veel vrijwilligers in actie om alles weer schoon te maken. De hagelstenen kwamen op een aantal toiletten naar boven waardoor hele wc's en badkamers volliepen met water.

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen was enige tijd aanwezig en hielp zelf ook mee met dweilen.

Water in kerk

De 60 Oekraïners in de Fonteinkerk moeten eruit vanwege wateroverlast. Even voor 19.00 uur werd besloten om de vluchtelingen over te brengen naar Burgum. Er is een bus geregeld om ze deze maandagavond nog naar een tijdelijke opvangplek te brengen.

