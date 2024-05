Kollumer autocross tijdelijk stilgelegd vanwege medische noodsituatie

ma 20 mei 2024, 15.58 uur

KOLLUM - De autocross op het Van der Schaaf circuit in Kollum werd op Pinkstermaandag korte tijd stilgelegd in verband met een medisch incident. Een tweejarig kind in het publiek had dringend hulp nodig.

De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter landde op het circuit om een arts ter plaatse te brengen.

Na een uur kon de autocross weer hervat worden met een aangepast programma. Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De speaker liet het publiek weten dat het naar omstandigheden goed zou gaan.