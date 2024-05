Twee auto's uitgebrand op parkeerplaats in Drachten

ma 20 mei 2024, 4.17 uur

DRACHTEN - Op een parkeerplaats van een bedrijf aan de Zonnedauw in Drachten zijn in de nacht van zondag op maandag twee auto's uitgebrand. Een derde voertuig liep aanzienlijke schade op. De brand is vermoedelijk begonnen bij de Volkswagen en heeft zich vervolgens verspreid naar de andere twee.

De brandweer werd om 03.09 uur gealarmeerd en trof bij aankomst twee voertuigen al in brand aan. Het derde voertuig begon op dat moment ook al te branden. Het vuur was snel geblust, maar twee auto's zijn volledig verwoest en het derde voertuig is ook zwaar beschadigd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Een berger is ingeschakeld om de voertuigen diezelfde nacht nog weg te slepen.

