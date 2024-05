Brand in woning Oosterwolde, meerdere mensen naar ziekenhuis

di 14 mei 2024, 9.06 uur

OOSTERWOLDE - In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in een woning aan de Nanningaweg in Oosterwolde. De brandweer van Oosterwolde en de hoogwerker uit Assen werden gealarmeerd en rukten snel uit.

De brand brak rond 02.00 uur uit. De benedenverdieping stond al snel volledig in brand, met forse rookschade op de bovenverdieping als gevolg.

De bewoners konden op tijd de woning verlaten, maar een man, een vrouw en twee kinderen moesten ter controle naar het ziekenhuis vanwege rookinhalatie. Een hond is gered door de brandweer en elders ondergebracht.

De oorzaak van de brand is nog onbekend en de woning is voorlopig onbewoonbaar door de grote schade. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.

