Fietser aangereden bij oversteekplaats

zojuist geplaatst

GORREDIJK - Een fietser is zondagmiddag aangereden door een bestelbusje bij Gorredijk. Vanaf de Hegedyk stak de fietser de Hans de Jongwei over, maar hij zag daarbij vermoedelijk de automobilist over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de fietser onderzocht. Voor de zekerheid is de jongen meegenomen met de ambulance. De weg was tijdens afhandeling van het ongeval tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

