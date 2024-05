Ernstig ongeval op de Hegedyk in Gorredijk

zojuist geplaatst

GORREDIJK - Op de Hegedyk in Gorredijk is zaterdag een tractor in botsing gekomen met een personenauto. Door het ongeval kwam een inzittende van het voertuig bekneld te zitten.

De politie, twee ambulances en de brandweer werden opgeroepen. Ook een traumahelikopter is ter plaatse en landde in een naastgelegen weiland. De weg is op dit moment afgesloten.

In de personenauto zaten twee personen, waarvan één bekneld kwam te zitten. De hulpverlening is op dit moment in volle gang.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De personenauto kwam in botsing met de aanhanger van de tractor.