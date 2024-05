Stichting Slach om 'e mar houdt op met bestaan

vr 10 mei 2024, 17.10 uur

BURGUM - Het einde van de "Slach om 'e mar" is daar. De stichting houdt op met bestaan. De loopwedstrijd kent een rijke historie als loop voor het goede doel. Al in 1993 werd door de toenmalige werkgroep 'Sponsorloop melkfabriek Kameroen' de eerste "Slach om 'e mar" georganiseerd.

Het initiatief werd een groot succes, mede dankzij het feit dat Gerard Nijboer, ex-Europees kampioen en winnaar van het Olympisch zilver, als trekpleister was gestrikt. Zijn winnende tijd, 1.12.34, staat heden ten dage nog steeds te boek als parcoursrecord. Nijboer is overigens niet degene die het parcours overall het snelste heeft afgelegd. Deze eer komt toe aan wheeler Auke Visser uit Aldtsjerk die het parcours in 1998 aflegde in 1.06.46.

Jarenlang was de prestatieloop de "Slach om 'e Mar" een vaste waarde in het voorjaar. Toch was het niet altijd in het voorjaar dat deze sponsorloop werd georganiseerd. Pas in 1997 werd de loop in het voorjaar gehouden. In de beginjaren ging het allemaal van een leien dakje. De loop werd altijd in het najaar georganiseerd en stond niet vermeld op de officiële loopagenda van SV Friesland.

Jaarlijks waren er tussen de 65 en 80 deelnemers te begroeten en niets wees erop dat dit zou veranderen. Tot 13 september 1997. Slechts 18 lopers kwamen naar Burgum en het bestuur realiseerde zich dat nog zo'n jaar de doodsteek voor de "Slach om 'e Mar" zou betekenen. Daarom werd er door het bestuur dan ook besloten de loop in het vervolg in het voorjaar te organiseren. Op deze manier kon een erkende plaats op de loopagenda van SV Friesland verkregen worden.

De wedstrijd werd vanaf toen op de zaterdag voor de marathon van Rotterdam georganiseerd. In 2000 werd de Slach ook geïntroduceerd op de scholen in Burgum en omstreken. Jaarlijks liepen leerlingen van het basisonderwijs een sponsorloop van 5 kilometer voor het actiedoel.

Het actiedoel werd ook gepresenteerd op de scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een gastles. Het doel was aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Sinds 2000 was dit een belangrijk criterium geworden voor het bestuur.

Samenwerking met de Himbo

In 2003 werden contacten gelegd met de middenstandvereniging van Burgum, de Himbo. Doel was om te bekijken in hoeverre het evenement wat verder 'aangekleed' kon worden. De activiteitencommissie van de Himbo reageerde heel enthousiast. Dit heeft er onder meer in geresulteerd dat de start en finish van de Slach sinds 2004 in het winkelcentrum plaats vond.

Moeizaam

De laatste jaren was het voor het bestuur steeds lastiger om loop rond te krijgen. De medewerking van de scholen liep steeds verder achteruit waardoor het uiteindelijke doel, een sponsorloop, steeds moeilijker haalbaar bleek. Hierdoor werd de loop niet meer een sponsorloop maar meer een 'reguliere’ loop.

Dit was voor het bestuur reden om in 2019 het roer om te gooien en de loop \'op de weg’ te veranderen naar ene steeds populairder wordende Trailrun. Vol goede moed zou op 11 april 2022 de allereerste Burgumtrail gehouden worden. Helaas gooide Corona roet in het eten en moest het bestuur noodgedwongen de loop annuleren.

Het laatste goede doel

Het laatste wapenfeit van de Stichting Slach om 'e mar is het restant aan gelden wat er nog in kas zit over te maken aan een Goed Doel. Het gaat hierbij om een bedrag van ronds de € 300,-. Er is gekozen voor "Recabites Youth Ministires International Limited (RYMI)" Dit is een organisatie gevestigd in Oeganda met als missie om jongeren in staat te stellen en te stimuleren om hun volledige potentieel te bereiken. Dat doen ze door kansen te bieden voor structurele verandering.