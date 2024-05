Deze wapens en drugs hadden bezoekers bij zich in Thalenpark

zojuist geplaatst

DRACHTEN - Tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag 2024 werd er op het evenemententerrein in het Thalenpark in Drachten bij de ingang gefouilleerd voordat men het feestterrein op mocht. Tijdens deze beide dagen is een aanzienlijk aantal wapens en drugs inbeslaggenomen door de beveiliging.

"We willen benadrukken dat het meenemen van wapens en drugs ten strengste verboden is" zo laat de politie weten bij de publicatie van de foto. "Zie je dat iemand een wapen of drugs bij zich heeft tijdens dit soort evenementen meld dit dan zo snel mogelijk bij de beveiliging." zo geeft de politie achteraf als advies mee.

De goederen op de foto worden vernietigd en waar mogelijk zal er proces-verbaal worden opgemaakt.