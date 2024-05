Willem Drees penning voor echtpaar Verbeek

do 2 mei 2024, 18.08 uur

DRACHTEN - De heer en mevrouw Verbeek hebben op woensdag 1 mei de Willem Drees-penning uitgereikt gekregen. Deze penning is voor leden van de PvdA die 65 jaar onafgebroken lid zijn geweest van de PvdA.

De fractievoorzitter van de PvdA Smallingerland, Anton Pieters en de voorzitter van de afdeling Smallingerland, Bert van der Meulen hebben - op de dag van de Arbeid - de penning overhandigd aan het echtpaar. De penning is voorzien van een beeltenis van Willem Drees (1986-1988).

Het echtpaar Verbeek werd vlak voor hun trouwen lid van de PvdA, in 1959 dus. Zij hebben Drees dus nog persoonlijk meegemaakt. Willem Drees was PvdA'er en minister-president van 1948-1958 en de verantwoordelijke minister van sociale zaken die in 1947 de wet invoerde die we nu kennen als de AOW.

Dat de Willem Drees-penning wordt uitgereikt is op zich al bijzonder, maar tegelijk aan een echtpaar is uniek. "We zijn dan ook heel trots dat we dhr. en mevr. Verbeek deze mooie en uniek onderscheiding hebben kunnen geven gepaard met een persoonlijke brief van de landelijke voorzitter Esther Mirjam Sent en twee mooie rode boeketten" aldus Bert van der Meulen.

Het echtpaar, afkomstig uit de Zaanstreek en Amsterdam, heeft vanaf hun trouwen altijd in Drachten gewoond en de PvdA in mooie en ook roerige tijden altijd gesteund. Op deze 1 mei zijn overigens ook jubilarissen die 25 jaar (3) of 50 jaar (3) in het zonnetje gezet door fractie en bestuursleden van de PvdA Smallingerland.