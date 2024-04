Kamers met Aandacht gezocht voor jongeren

vr 26 april 2024, 9.25 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland zet zich samen met (zorg- en hulp)organisaties en woningcorporaties in voor huisvesting van kwetsbare jongeren. Hiervoor introduceert de gemeente Kamers met Aandacht: een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.

De gemeente zoekt hierbij samen met zorgaanbieders naar kamers in de particuliere sector.

Volgens schatting zijn er in Smallingerland ongeveer 40 tot 60 jongeren die uitstromen uit een (jeugd)zorginstelling, maar nog niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat ze ook geen steunend netwerk hebben bij wie zij terecht kunnen, zijn ze in feite dak- en thuisloos. Dit signaal was voor de gemeente voldoende aanleiding voor om op zoek te gaan naar manieren om deze jongeren te huisvesten.

Kamers met Aandacht

Een mogelijkheid werd gevonden in Kamers met Aandacht, een non-profitorganisatie die al in verschillende regio's in Nederland kwetsbare jongeren helpt op weg naar zelfstandigheid. "Huisvesting voor jongeren moet betaalbaar zijn en jongeren die vanuit deze situatie komen hebben begeleiding nodig. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben," vertelt wethouder Pieter van der Zwan van gemeente Smallingerland.

Wie heeft een kamer over?

Naast de gemeente omarmen ook hulporganisaties Carins, M.O.S., VNN, MindUp, Wender, woningcorporaties WoonFriesland en Accolade, de sociale dienst, GGZ en de politie het project. Deze week gaven zij het project een gezamenlijke start met de oproep aan mensen met een beschikbare kamer in Smallingerland: wie heeft een kamer over voor deze jongeren?

Een kamer met aandacht

"Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden," vertelt Annelies Bondo, regiocoördinator van Kamers met Aandacht voor Smallingerland. "Dat kan een zolderkamer bij een gezin zijn, een kamer bij een alleenstaande of bij een ouder echtpaar. Voorwaarde is dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert."

"De ultieme mienskip"

Wethouder Van der Zwan is zeer positief gestemd over het concept: "Als inwoner kun je concreet iets bieden aan de nood die er is. Bovendien is het een win-winsituatie; iemand erbij in huis geeft reuring en gezelligheid. Een goede oplossing tegen eenzaamheid. Het is de ultieme mienskip."

Persoonlijke aandacht

Jongeren die op eigen benen willen staan, maar nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen, kunnen met Kamers met Aandacht de nodige ondersteuning krijgen. Naast een beetje persoonlijke aandacht van de verhuurder en/of huisgenoten krijgen de jongeren een eigen hulpverlener om hen te begeleiden naar volledig zelfstandig wonen.

Zorgvuldige match

De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf hoeveel \'aandacht’ zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben overdag iets te doen zoals studie of werk en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.

Stichting Kamers met Aandacht

Kamers met Aandacht is als initiatief eerder in andere regio's gestart en heeft inmiddels bijna 200 jongeren gekoppeld aan verhuurders. Het gaat in Smallingerland om een pilot van twee jaar, waarin Stichting Kamers met Aandacht samen met de deelnemende partijen op zoek gaat naar kamers voor jongeren uit onze gemeente.

Nieuwgierig geworden?

Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl of contact opnemen via info@kamersmetaandacht.nl of tel. 06-11134685. Op dinsdag 7 mei is er van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst.