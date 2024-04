Dit is de voorkeurslocatie van het nieuwe AZC in Dokkum

wo 24 april 2024, 12.59 uur

DOKKUM - Het college van B&W van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft een keuze gemaakt als het gaat om het AZC in Dokkum. Het gemeentebestuur denkt dat de Watertorenbuurt de beste plek is.

Omwonenden van de betreffende locatie zijn inmiddels door de gemeente per brief ingelicht.

De locatie is dichtbij de voorzieningen en het perceel is groter dan de andere twee locaties. Bij de inrichting van het gebied (en ontsluiting) is er dan veel meer mogelijk, aldus het college van B&W.

Er waren in maart 2024 drie locaties gekozen om verder te onderzoeken. Naast de Watertorenbuurt waren dat ook de Trije Terpen en het Kalkhuisplein.

De gemeenteraad zal uiteindelijk een definitief besluit nemen. In mei is het mogelijk voor inwoners in te spreken en volgt er een debat onder de raadsleden.

