Echtpaar Elzinga-Van der Veen uit Harkema viert 60-jarig huwelijksjubileum

wo 24 april 2024, 12.50 uur

HARKEMA - Woensdag 24 april zijn Albert Elzinga en Hennie Elzinga-Van der Veen 60 jaar getrouwd. Burgemeester Oebele Brouwer ging bij het echtpaar op bezoek en feliciteert hen namens de gemeente.

Het paar ontmoette elkaar in Zoutkamp. Albert Elzinga was met vrienden aan het toeren op de brommer toen hij Hennie van der Veen zag. De twee kregen al snel verkering en op 24 april 1964 stapten ze in het huwelijksbootje.

Na het trouwen verhuisde het jonge stel naar Harkema en daar woont het echtpaar Elzinga nog altijd. De twee kregen twee zoons. Inmiddels zijn daar drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen bijgekomen.

De heer Elzinga werkte een aantal jaar bij Witteveen kabelwerken, vervolgens in de bouw en ten slotte tot aan zijn pensioen in het groenonderhoud, bij de gemeente Achtkarspelen. Mevrouw Elzinga had de zorg voor het huishouden en de kinderen. Toen de kinderen wat ouder werden ging ze aan het werk bij naaiatelier Walker in Harkema. Voor de kleinkinderen was ze met veel plezier \'oppasbeppe’.

Albert en Hennie Elzinga hebben gezamenlijke hobby’s. Zo houden ze er beide van om te fietsen en hebben ze veel gestijldanst. Mevrouw Elzinga deed daarnaast ook nog aan countrydansen. Echtpaar Elzinga – Van der Veen viert het huwelijk in familiaire kring.

