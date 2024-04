Asociale rijder (30) opgepakt in Twijzel

di 23 april 2024, 21.38 uur

TWIJZEL - Een 30-jarige automobilist is maandagmiddag door de politie opgepakt in Twijzel. De man had eerder al asociaal rijgedrag vertoond in Leeuwarden, Buitenpost en Drogeham.

Nadat agenten de man uit Hooghalen zagen rijden op de Optwizel, werd de achtervolging ingezet. Toen de agenten hun dienstwagen keerden om de man staande te houden, reed hij op hoge snelheid een woonwijk in. Verscheidene omstanders sloegen het rijgedrag gade en wezen de agenten in de juiste richting.

De auto werd vervolgens op een oprit van een woning aan het Tsjerkelân aangetroffen. De Hooghaalster had zich achter de auto verscholen en kon worden aangehouden. Hij reed met een ongeldig rijbewijs en wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs.

De auto is in beslag genomen en meegenomen door een berger.