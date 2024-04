Echtpaar Zandberg uit Buitenpost viert 60-jarig huwelijk

di 23 april 2024, 20.20 uur

BUITENPOST - Op deze dinsdag 23 april is het 60 jaar geleden dat Gjalt en Gé Zandberg uit Buitenpost in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen feliciteerde het paar dinsdag met dit bijzondere jubileum.

Gjalt Zandberg werd op 26 april 1942 geboren in Augustinusga. Gé Zandberg kwam datzelfde jaar ter wereld op 6 februari. Zij werd geboren in Drogeham.

Meneer Zandberg heeft altijd gewerkt als gemeenteambtenaar op de afdeling financiën. Eerst in Leeuwarden, daarna in Oostdongeradeel en vervolgens 28 jaar in de gemeente Achtkarspelen. Hij was in Achtkarspelen de eerste ambtenaar die tijdens een raadsvergadering werd beëdigd.

Mevrouw Zandberg werkte vóór haar huwelijk als doktersassistente in Drogeham. Toen ze trouwde stopte ze daarmee om de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich te nemen.

Het echtpaar kreeg twee zoons. Vanwege het werk van meneer Zandberg verhuisde het gezin een aantal keer. Zo woonden ze in Leeuwarden, Metslawier en Buitenpost.

Naast werk en het drukke gezinsleven was er ook tijd voor hobby’s en vrijwilligerswerk. Gé Zandberg was vroeger fanatiek tennisster en Gjalt Zandberg was gedurende 25 jaar bestuurslid van de voetbalvereniging Buitenpost. Hij was ook actief binnen de kerkraad in zowel Leeuwarden als Buitenpost. Het paar trok er graag op uit met de camper. Dit doen ze nog altijd, vooral in Nederland.

Het diamanten huwelijk wordt in familiaire kring gevierd.