Auto neemt spontaan een duik in vijver

di 23 april 2024, 17.37 uur

DRACHTEN - In Drachten heeft een auto dinsdagmiddag een onverwachte duik genomen in een vijver aan de Waterlelie. De auto, die vermoedelijk niet in de versnelling stond of de handrem vergat, vond zijn weg van de oprit rechtstreeks het water in.

Gelukkig raakte er niemand gewond bij deze spontane zwempartij. De politie is korte tijd aanwezig geweest om de situatie te beoordelen. Een berger werd opgeroepen om de dappere duiker uit zijn waterige verblijfplaats te bevrijden.

De Waterlelie is een populaire plek voor auto's om een duik te nemen. In februari van dit jaar ging een bestelbus te water. Ook bij dit incident raakte niemand gewond.

FOTONIEUWS