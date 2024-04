Geslaagde kruiwagenmars door Burgum

di 23 april 2024, 12.28 uur

BURGUM - Ruim vijftig deelnemers deden maandag mee op de Dag van de Aarde met als thema gezonde voeding. Er werd een mars met kruiwagens gehouden.

Het doel van de kruiwagenmars is om aandacht te geven aan het belang van een gezonde bodem. Wethouder Caroline de Pee opende de kruiwagenmars. De stoet ging daarna naar de Markt, waar 1000 appels in de kruiwagens werden geladen.

De appels zijn later uitgedeeld aan de leerlingen van de drie basisscholen in Burgum. De muzikale omlijsting tijdens deze mars was van Muziekvereniging Legato uit Burgum.

Bij het Peldershûs sprak huisarts Jacob Jan Hamstra de groep toe en hij vertelt over gezondheid: we merken steeds meer dat de grond en de voeding te maken heeft met de gezondheid van de mensen die hier in de praktijk komen.

De deelnemers bedanken alle sponsors die hun steentje bijdroegen aan de kruiwagenmars. De boodschap was: kom in beweging, ga bewust om met de aarde en put de bodem niet uit. Gezonde grond, gezonde voeding, gezonde mensen....

FOTONIEUWS