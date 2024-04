Drachten: flat volledig ontruimd vanwege brand

di 23 april 2024, 10.29 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd dinsdag om 10.05 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oud Ambacht in Drachten. Bij aankomst was er sprake van een forse rookontwikkeling vanaf de tweede verdieping.

Er werd besloten om gelijk op te schalen naar 'middelbrand' waarop een tweede brandweerauto ter plaatse is gekomen.

Ontruiming

De flat is door de brandweer en politie ontruimd. Door de enorme rookontwikkeling was het niet meer veilig voor de omwonenden om binnen te blijven. "In de omliggende woningen was sprake van rook en CO." zo liet de brandweer weten.

De brandweer heeft de toegang tot het appartement geforceerd en heeft vervolgens een binnenaanval uitgevoerd om de brand te blussen. Een vrouw werd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel opgevangen, zij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Na de blussing is begonnen met het ventileren van de woningen van het flatgebouw.

