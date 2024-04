Woningen ontruimd door schoorsteenbrand in Twijzelerheide

di 23 april 2024, 9.48 uur

TWIJZELERHEIDE - In de nacht van maandag op dinsdag heeft een felle schoorsteenbrand gewoed in een woning aan het Tsjerkepaed in Twijzelerheide. De brandweerploegen van De Westereen en Dokkum werden om 0.35 uur opgeroepen voor deze brand.

Bij aankomst troffen de brandweerlieden een heftige rookontwikkeling aan die vanuit het dak van de woning kwam. De brandweer schaalde op en zette de Dokkumer hoogwerker in om de brand vanuit de lucht te bestrijden. Van binnenuit de woning werd eveneens geblust.

De brand was vermoedelijk ontstaan door een pelletkachel en had zich via de schoorsteen verspreid naar de zoldervliering. Met gezamenlijke inspanning wisten de bluseenheden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen.

Als voorzorgsmaatregel werden de bewoners en bewoners van hetzelfde woningblok door de politie geëvacueerd. Er vielen geen gewonden, maar de woning heeft forse roet- en brandschade opgelopen.

Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan met het vinden van alternatieve huisvesting en de afhandeling van de schade. De brandweer kon in de loop van de nacht het sein brand meester geven. Het onderzoek naar de precieze oorzaak is gaande.

De bewoners en hun buren hebben elders een tijdelijke slaapplaats gevonden.