Johan Talsma (BVNL) stapt op als raadslid

ma 22 april 2024, 20.39 uur

DOKKUM - Raadslid Johan Talsma (BVNL) stopt als raadslid in de gemeente Noardeast-Fryslân. Tjitske Aline van der Veen zal het stokje van Johan Talsma in de gemeenteraad overnemen.

Met gemengde gevoelens maakte Talsma zijn besluit bekend. Hij was ruim vijf jaar raadslid. Het besluit komt volgens hem voort uit persoonlijke omstandigheden en een verlies van vertrouwen in de democratie.

De privéomstandigheden hebben hem doen inzien dat het tijd is om zijn focus elders te leggen. Daarnaast heeft Johan Talsma openlijk uitgesproken dat hij zijn geloof in de democratie heeft verloren. Dit heeft geleid tot een verandering in zijn perspectief en overtuigingen.

"Neem nou de enquête die onder de inwoners van Noardeast-Fryslân is gehouden. Hieruit bleek dat velen tégen de komst van een AZC in onze gemeente zijn. Ondanks deze bezwaren, heeft de gemeente besloten om koste wat kost door te gaan met de plannen voor een AZC. Dit is iets wat mij persoonlijk tegen het borst stuit, omdat het voelt alsof de stem van de inwoners niet serieus genomen wordt en dat het eigen belang wordt doorgedrukt," aldus Talsma.

Hoewel Johan Talsma afscheid neemt van zijn rol als raadslid, blijft hij betrokken bij de gemeenschap en zal hij zich altijd blijven inzetten voor andere manieren om positieve verandering te bewerkstelligen.

Dankzeggen

Johan Talsma wil zijn achterban en de kiezers bedanken voor hun steun en vertrouwen in hem de afgelopen periode. Johan heeft besloten om zijn tijd nu te gaan inzetten voor zijn gezin en zijn bedrijf, die de laatste jaren wat te weinig aandacht hebben gehad.