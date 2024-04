Fabriek VBI bij Eastermar ligt plat na grote koperdiefstal

ma 22 april 2024, 18.00 uur

EASTERMAR - De fabriek VBI Skûlenboarch bij Eastermar lag deze maandag vrijwel helemaal stil als gevolg van een grote koperdiefstal. Onbekenden hebben zaterdag- of zondagnacht honderden meters stroomkabels buitgemaakt.

Volgens plantmanager Kees Henstra vond de diefstal plaats tussen zaterdag 13.30 uur en maandagochtend vroeg. De diefstal werd maandag rond 5 uur ontdekt.

Portaalkranen staan stil

Alle vier grote portaalkranen zijn onbruikbaar geworden als gevolg van de diefstal. Elke kraan wordt gevoed door de dikke stroomkabels die honderd tot tweehonderd meter lang kunnen zijn. Het was de dieven vermoedelijk te doen om het waardevolle koper in de kabels.

Grote schadepost

Omdat de kranen niet meer konden draaien, kwam de hele fabriek maandag stil te liggen. Gefabriceerde kanaalplaatvloeren kunnen niet meer verplaatst worden. "Dit is foar ús in hiele grutte skeapost", zo laat Henstra aan WâldNet weten.

De hele dag is er hard gewerkt om de fabriek weer draaiende te krijgen. "De earste kraan is hast wer klear", zo weet Henstra maandagmiddag te melden. De reparaties zijn echter wel een grote uitdaging. "Je ha al it materiaal ek net sa mar lizzen...."

Professionals

Henstra vermoedt dat men een vrachtwagen heeft gebruikt om alle kabels mee te nemen. "Dit wienen gjin huis-, tuin- en keukendieven...." Zo is het bijvoorbeeld levensgevaarlijk om de kabels - waar spanning op kan staan - door te knippen.

Hoe de diefstal precies is uitgevoerd, is op dit moment onbekend. Mogelijk zijn de kabels ook in stukken geknipt om ze vervolgens mee te nemen.

Aangifte

Er is maandagochtend aangifte gedaan bij de politie en de forensische opsporing heeft maandag een sporenonderzoek gedaan. Eerder zou er bij Dam Beton in Akkrum een zelfde soort diefstal zijn gepleegd.

Oproep aan getuigen

Getuigen die afgelopen weekend iets verdachts hebben gezien, worden opgeroepen om zich te melden bij het bedrijf of de politie.