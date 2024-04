Kooy Transport neemt Niek Dijkstra Transport over

ma 22 april 2024, 14.31 uur

HEERENVEEN - Kooy Transport is een no-nonsense Fries transportbedrijf met een kantoor in Heerenveen en het wagenpark in Rotterdam. Met de overname van Niek Dijkstra Transport versterkt het bedrijf haar positie in Nederland. De dienstverlening wordt verder uitgebreid met een hub in Heerenveen. Bovendien biedt de schaalvergroting kansen om grote stappen te zetten in de energietransitie.

Kooy Transport is een bedrijf met een passie voor zeecontainertransport. Een goede samenwerking met de klant staat centraal. Ons credo is \'first time right’, aldus Sytze van der Kooy, die als vierde generatie het bedrijf runt.

Een goede informatievoorziening vindt hij heel belangrijk. "Dankzij ons moderne automatiseringssysteem hebben we een uitstekend overzicht van de locatie van al onze vrachtwagens. Klanten worden tijdens het gehele traject van iedere stap op de hoogte gehouden. Zij komen nooit voor verrassingen te staan en de kans op fouten is minimaal. Zo voorkomen we onnodige wachttijden en extra kosten."

Sterke positie in Nederland

Kooy Transport is sterk vanuit Rotterdam en Niek Dijkstra Transport vanuit het noorden van Nederland. De overname zorgt voor een sterke positie in heel Nederland. "We rijden straks met 105 wagens. De ene helft vanuit Rotterdam, de andere vanuit Heerenveen. Hiermee kunnen we diensten aanbieden vanuit havens als Rotterdam, Antwerpen, Bremen en Hamburg. Maar ook vanuit de railports Duisburg en Tilburg", licht Sytze van der Kooy toe.

Betere slagkracht

De afhandeling in de havens wordt steeds complexer, merkt hij. "We hebben te maken met toenemende regelgeving, met tijdsloten en veiligheidsmaatregelen. De schaalvergroting zorgt voor een betere slagkracht."

Bovendien kan het bedrijf haar ambities in elektrisch rijden werkelijkheid maken. Sytze van der Kooy: "Halverwege 2025 realiseren we een pendel van Rotterdam naar Heerenveen als opstart voor de verdere energietransitie. We hopen de komende jaren grote stappen te zetten. Hiermee zijn forse investeringen gemoeid. Dat maakt het belangrijk om voldoende schaalgrootte te hebben."

Verdere efficiëntieverhoging

Ook de thuisbasis van Niek Dijkstra Transport biedt belangrijke voordelen. "Doordat zowel ons kantoor als dat van Niek Dijkstra Transport in Heerenveen zijn gevestigd, kunnen wij deze gemakkelijk integreren. Daardoor wordt de planning efficiënter en kunnen we nog sneller schakelen." Al het personeel van Niek Dijkstra Transport is door Kooy Transport overgenomen. Zij zijn zaterdag op de hoogte gebracht.

Ambitieus familiebedrijf

Het familiebedrijf startte in 1932 in Makkum als transporteur van pallets en kwam in de jaren zeventig via een internationale klant in het Rotterdamse containervervoer terecht. Alle vijftig chauffeurs en wagens van Kooy Transport zijn in Rotterdam gestationeerd. Het kantoor staat echter in Heerenveen, van waaruit tien medewerkers de planning en administratie verzorgen.

"We koesteren al jarenlang de stille wens om uit te breiden in het noorden. Dankzij de overname van Niek Dijkstra Transport kunnen we een hub in Heerenveen creëren. Hier kunnen we container handling, gasmetingen en afkoppelen aanbieden", aldus Sytze van der Kooy.