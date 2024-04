Bankhelpdeskfraude in Gorredijk

ma 22 april 2024, 10.39 uur

GORREDIJK - De politie is een onderzoek gestart naar een bankhelpdeskfraude die plaatsvond op woensdag 17 april tussen 21.45 en 22.15 uur in de omgeving van de Mouterij in Gorredijk. Een Burgernet-melding is maandag uitgestuurd om mogelijke getuigen op te roepen.

De dader wordt omschreven als een vrouw van ongeveer 1,60 meter lang met lang zwart haar. Tijdens de bankhelpdeskfraude werd iemand opgelicht door een persoon die zich voordeed als medewerker van een bank.

De politie roept getuigen op die iets verdachts hebben gezien of gehoord in de betreffende tijd en locatie. Mogelijk hebben buurtbewoners een onbekend voertuig of personen die voldeden aan het signalement opgemerkt. Camerabeelden of foto's kunnen mogelijk aanwijzingen opleveren.

Getuigen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie onder vermelding van registratienummer 2024102879.

De bankhelpdeskfraude is een bekende vorm van oplichting waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van een bank om vertrouwelijke informatie te ontfutselen en toegang tot bankrekeningen te krijgen.