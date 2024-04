Belgische tv-ploeg sprak met wijlen pastoor Verheijen maar zag hem niet

ma 22 april 2024, 10.20 uur

DOKKUM - De overleden Dokkumer pastoor Paul Verheijen was zondagavond te zien in het tv-programma Dwars door de Lage Landen. In het programma maakt de Belgische presentator Arnout Hauben, samen met zijn kameraden Phillipe Niclaes (camera) en Ruben Callens (geluid en drone) een wandeltocht van Lauwersoog naar De Panne.

De opnames van het tv-programma werden vorig jaar gemaakt toen Verheijen nog leefde. Hij overleed begin dit jaar.

Stugge boer

Na de start in Lauwersoog was hun eerste ontmoeting met een boer bij Eanjum. Hij wilde het drietal eigenlijk van zijn erf sturen omdat ze aan het filmen waren maar al snel bekoelde hij en ontstond er een kort gesprek over de Friese taal.

Op zoek naar schedel

Na een zoektocht naar de zwarte ibis in de natuur ontmoette de tv ploeg de volgend dag in Dokkum de pastoor. Er werd aangebeld bij de pastorie omdat Arnout Hauben graag de schedel van de heilige Bonifatius wilde zien. Er ontstaat een gesprek met pastoor Paul Verheijen waarbij het niet te zien is. Terwijl de pastoor boven zit, staat Arnout in de hal met hem te praten.

'Ik zie u niet'

"De heilige Bonifatius heeft opengedaan" zei Arnout al nadat de deur van de pastorie automatisch openging. "Het is alsof ik met de heilige Bonifatius zelf spreek want ik zie u niet" zegt Arnout terwijl de twee in gesprek geraken.

Traplift

"Ik kom even die kant op" zegt Verheijen nadat Arnhout vraagt of ze de stem van de heilige Bonifatius mogen zien. Daarna komt de pastoor via de traplift langzaam naar beneden. De pastoor was slecht ter been en met behulp van de rollator werd even later de kerk betreden.

Na het zien van de schedel verdwijnt de pastoor weer in de hoogte als het met de traplift opstijgt. Dit gebeurt met de muziek van 'zo hoog in de hemel is alles hetzelfde....'

Na de bijzondere ontmoeting in Dokkum gaat hun reis verder via Damwâld en de brug van Skûlenboarch richting Drenthe. Ze spreken nog met Foeke en Sjoukje (en Djurre) in Damwâld en ze gaan met een boer en vogelaar Simon Spriensma eieren zoeken met een drone in de ochtend.

De gehele uitzending is de moeite waard om te zien. Het betreffende fragment met de pastoor is vanaf 17 minuten te zien op

https://npo.nl/start/serie/dwars-door-de-lage-landen