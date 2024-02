Pastoor Paul Verheijen uit Dokkum overleden

zo 28 januari 2024, 17.55 uur

DOKKUM - Pastoor Paul Verheijen is zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zondag zijn kerkgemeenschap Pax Christi parochie Burgum-Dokkum bekend. Sinds 1996 diende hij de rooms-katholieke Pax Christi parochie in Dokkum met grote betrokkenheid.

Paul Verheijen, geboren in Zwolle, nam in 1996 het stokje over van pastor Herman Peters. Zijn lange ambtstermijn in de Bonifatiusstad maakte hem tot een vertrouwd en gerespecteerd gezicht binnen de gemeenschap.