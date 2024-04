Kapper Leo Stienstra hangt na 54 jaar schaar aan de wilgen

zo 21 april 2024, 18.48 uur

DRACHTEN - Na een loopbaan van 54 jaar in het kappersvak heeft Leo Stienstra uit Drachten (68) zaterdag voor de laatste keer de klanten bediend. Dat gebeurde in zijn kapsalon Leo Hairfashion aan de Markt.

Op 14-jarige leeftijd begon de Drachtster zijn carrière als leerling-kapper in Ureterp. Na een kort avontuur in Groningen, werkte hij 15 jaar bij kapsalon familie Postma aan de Stationsweg in Drachten. In 1988, toen Leo 36 jaar oud was, begon hij voor zichzelf met de opening van zijn eigen zaak.

Wat Leo als het mooiste van het vak omschrijft, is het contact met de klanten. "Jo moatte mei minsken omgean kinne...." Als kapper kreeg hij daardoor veel mensenkennis en was hij soms een soort maatschappelijk werker of psycholoog.

Onverwacht werd de laatste werkdag van Leo opgeluisterd door een muzikaal optreden van de Drachtster troubadour Kaye (Klaas Stienstra). Gekleed als de harmonikaspeler Peije uit de Friese wouden, kwam hij zingend en spelend op zijn trekharmonica de kapsalon binnen. Een verrassende en vrolijke manier om Leo's lange loopbaan af te sluiten.

Nu de schaar aan de wilgen hangt, zal Leo zich met zijn hobbys zoals tekenen, tuinieren, zilversmeden en fietsen met zijn vrouw Alie zeker niet vervelen.

