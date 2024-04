Bijzondere geboorte: een kruising tussen vier diersoorten

vr 19 april 2024, 17.40 uur

LEEUWARDEN - In AquaZoo is een uiterst zeldzaam hertje geboren. Het Leeuwarder park mocht namelijk deze week een Pater Davidshert-kalfje verwelkomen. Deze diersoort is in de natuur uitgestorven en is alleen nog te zien in dierenparken en natuurreservaten, verspreid over de wereld.

Aan het begin van de vorige eeuw waren er nog slechts zestien van deze herten in leven in verschillende Europese dierentuinen. Dankzij onderlinge samenwerking van Europese dierentuinen zijn deze samengebracht en is de soort behouden. De bok en twee hindes in AquaZoo zijn ook in het kader van deze samenwerking in 2022 naar de Friese dierentuin gekomen.

Wens

Hoofd dierenverzorger William Kreijkes is dan ook heel erg blij met de geboorte van het kalfje. "Het was onze wens om te kunnen bijdragen aan het behoud van deze soort. Maar het is natuurlijk geen garantie dat het ook lukt, dus dit is echt heel fijn."

De komende weken blijft het nog wel spannend, weet Kreijkes. "Het is het eerste jong van deze moeder, dus dan is het extra afwachten of ze de verzorging goed oppakt en het kalfje voldoende kan drinken. Maar tot nu toe ziet het er hoopvol uit." Het is nog niet bekend of het om een mannetje of vrouwtje gaat.

Geen van de vier

In het Chinees wordt het Pater Davidshert "sze pu shiang" genoemd. Dit betekent "geen van de vier". Het dier wordt in het Chinees zo genoemd omdat het lijkt alsof hij is opgebouwd uit de nek van een kameel, de hoeven van een koe, het gewei van een hert en een ezelachtige staart heeft.

Het is de enige hertensoort waarbij het mannetje soms twee keer per jaar een nieuw gewei krijgt. De punten van het gewei staan bij het Pater Davidshert naar achteren. Bij alle andere hertensoorten wijzen de punten naar voren. De draagtijd is met 9,5 maanden één van de langste van alle hertensoorten.

Waterrijk

De dieren zitten in AquaZoo in een splinternieuw verblijf, dat vlakbij de tijgers is gesitueerd, in het Amoergebied. Omdat de herten in het wild graag het water opzoeken om waterplanten te eten en te rusten, zijn er twee grote, ondiepe waadgebieden aangelegd waarin ze heerlijk kunnen liggen.

Pater Davidsherten waren vroeger veel te vinden in waterrijke gebieden en moerassen in China. Door intensieve jacht was deze soort al in de negentiende eeuw bijna uitgestorven en kwam het alleen nog maar voor in de tuin van de keizer. Na een bezoek van Pater David - die ze hun Europese naam gaf - werden een aantal dieren naar Europese dierentuinen gestuurd.

Behouden

Toen in China na de Boxeropstand in 1900 de laatste daar levende Pater Davidsherten werden opgegeten, waren er van deze soort nog slechts zestien over in Europa. Deze werden samengebracht door de hertog van Bedford op zijn Engelse landgoed, waardoor de soort is gered.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de dieren ondergebracht bij verschillende Europese dierentuinen en natuurreservaten in China. Op deze manier is de soort behouden en inmiddels zijn er enkele duizenden Pater Davidsherten wereldwijd.

Kreijkes: "Dit is echt een goed voorbeeld van hoe dierentuinen bijdragen aan het behoud van diersoorten. Het is mooi dat wij hier nu ook onderdeel van zijn."

