Aanleg rondweg WÃ¢nswert vertraagd door stikstofdepositie

Aanleg rondweg Wânswert vertraagd door stikstofdepositie

vr 19 april 2024, 14.40 uur

WANSWERT - De langverwachte aanleg van de rondweg om Wânswert loopt vertraging op vanwege problemen met de stikstofdepositie. Uit berekeningen blijkt dat de toename van het verkeer op de nieuwe weg tot een te hoge stikstofneerslag in natuurgebieden zal leiden.

"De nije dyk hat nammentlik effekt op de natuer. By de oanlis, mar ek as der aanst auto's ride. De stikstof dy't dat mei him meibringt, hat effekt op kwetsbere natuergebieten lykas de dunen fan it Amelân, dy't op sa'n 13 kilometer ôfstân lizze. Dat moatte wy dêrom kompensearje," aldus wethouder Pieter Braaksma.

Braaksma benadrukt echter dat de gemeente Noardeast-Fryslân vastbesloten is een oplossing te vinden: "Wy geane derfoar!" Braaksma kan echter geen datum geven wanneer alles is opgelost.

Doel rondweg

De bedoeling van de 4,5 kilometer lange rondweg is om het drukke verkeer uit het centrum van Wânswert te weren. Hierdoor moet de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp sterk verbeteren. De nieuwe weg moet een directe verbinding vormen tussen de N357 en N361. Twee jaar geleden ging de gemeenteraad al akkoord met het project.

Zoektocht naar oplossing

Op dit moment onderzoekt de gemeente samen met externe experts welke maatregelen mogelijk zijn om de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase terug te brengen naar 0 mol N/ha/jaar, zoals wettelijk vereist is.

"Momenteel inventariseren wij samen met het adviesbureau welke mogelijkheden er zijn om de stikstofdepositie tot 0 te brengen. Op voorhand lijkt dit geen eenvoudige opgave. Wij hopen hier in de loop van 2024 meer duidelijkheid over te hebben." aldus de gemeente Noardeast-Fryslân.

Gewenste ruilgronden

Naast de stikstofproblematiek loopt de gemeente ook tegen andere problemen aan, zoals de verwerving van de benodigde gronden. Diverse grondeigenaren hebben meer belang bij ruilgrond dan financiële compensatie, wat de zoektocht naar geschikte ruilgronden bemoeilijkt en vertraagt. Andere grondeigenaren worden financieel gecompenseerd.

Ecologisch onderzoek

Verder is aanvullend ecologisch onderzoek nodig naar onder meer de waterspitsmuis en de vliegroutes van de vleermuizen. Dit alles zorgt voor vertraging, maar de gemeente benadrukt vastberaden door te zetten.

De komende zes maanden worden gebruikt om oplossingen te vinden.