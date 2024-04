Theaterstuk 'De Stimpel fan de Oarloch' belicht verzet en impact van oorlog

vr 19 april 2024, 14.00 uur

JUBBEGA - "Het is 1943. Het postkantoor van Simon de Ruyter en zijn vrouw is nog altijd in bedrijf. Naast het transport van liefdesbrieven, pakketten en ander postgoed, faciliteert postkantoor 'de Ruyter’ ook de distributiebonnen voor de stad. Maar, de tijden zijn zwaar en het verzet wordt met de dag meer nodig. Om over het vertrouwen nog te zwijgen..."

Met deze inleiding willen de spelers en medewerkers van de voorstelling 'De Stimpel fan de Oarloch' op 4 en 5 mei stilstaan bij de impact van de (Tweede Wereld) oorlog.

Net als vorig jaar is er speciaal voor deze dagen een theatervoorstelling geschreven om op een bijzondere manier bij elkaar te komen en stil te staan bij de vrijheid die wij vandaag de dag mogen ervaren.

"Het is belangrijk om de verhalen van de geschiedenis aan jong en oud door te geven," vindt Appie Nutterts, regisseur van de voorstelling. "We willen de theaterbezoeker meenemen naar een andere tijd. Een tijd die niet bol staat van vrolijkheid en zorgeloosheid. En dat is ook wat wij willen laten zien in deze voorstelling. We maken het niet mooier dan dat het was."

In de voorstelling wordt belicht hoe de Oorlog ook jaren later nog steeds invloed kan hebben op mensen en hun doen en laten. Met een fotoboek als hoofdlijn wordt het publiek bij de hand meegenomen naar het najaar van 1943.

Een tijd waarin het verzet in opstand kwam. Voor welke keuzes kwamen de mensen te staan en konden ze wel weten wat de gevolgen daarvan waren? Het idee en script voor deze voorstelling komt net als vorig jaar uit de pen van Jeffry Schoppen.

"Het was nooit het plan om al zo snel een tweede stuk te schrijven en te produceren, maar de reacties op Stil op Souder (2023) waren heel positief en ook de spelers waren erg enthousiast. Bovendien spookte er nog een verhaallijn door m’n hoofd die vooral de kant van het verzet laat zien. Ook het thema 'PTSS’ speelt in deze voorstelling een grote rol. Een belangrijk thema wat we in onze vorige voorstelling niet hebben belicht."

Voor het landelijke project 'Theater na de Dam’ worden er door het hele land op 4 en 5 mei voorstellingen gespeeld om de Nederlandse geschiedenis op theatrale wijze te herdenken.

De voorstelling 'De Stimpel fan de Oarloch’ is op 4 en 5 mei om 21.00 uur te zien in de theaterzaal van de Kompenije in Jubbega. De kaarten voor 4 mei zijn al uitverkocht.

Kaarten voor 5 mei zijn te reserveren via: www.destimpelfandeoarloch.nl.