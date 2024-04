Feanster duo verdacht van meerdere diefstallen

do 18 april 2024, 17.05 uur

SURHUISTERVEEN - Een 42-jarige man en een 33-jarige vrouw uit Surhuisterveen zijn dinsdag aangehouden voor een winkeldiefstal bij de Albert Heijn aan de Tijnjedijk in Leeuwarden. De melding kwam rond 21.00 uur binnen bij de politie.

Het koppel wordt verdacht van diefstal in vereniging. Volgens de politie staat de diefstal niet op zichzelf.

Huiszoeking

"Uit onderzoek blijkt dat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij meerdere diefstallen. Daarom is er ook een pand doorzocht," aldus een woordvoerder Frederick Stokker van de politie.

Hechtenis

De 42-jarige man en zijn 33-jarige partner zitten momenteel vast op het politiebureau. Ze worden verhoord over hun vermeende betrokkenheid bij de diefstallen.

Wat de precieze buit was bij de supermarkt in Leeuwarden, is niet bekendgemaakt. In verband met het onderzoek kan de politie verder nog niets bekendmaken over de zaak.