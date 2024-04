Hakkende scholieren tijdens schuimparty op LSD

do 18 april 2024, 14.55 uur

DRACHTEN - Met schuim, trainingspakken en een feest op het sportveld namen de examenklassen van Het Drachtster Lyceum donderdag afscheid van hun school. Traditioneel kiezen de leerlingen uit het laatste jaar voor hun laatste schooldag (LSD) een thema en een ludieke stunt. New Kids moest het worden, en dus liepen leerlingen en personeel in camping-outfit met gouden sieraden en pruiken uitgedost te \'hakken’ op hardcoremuziek.

Aan het begin van het tweede lesuur haalden de examenkandidaten de leerlingen uit de klassen en begeleiden ze hen naar het sportveld naast de school. Dat veranderde al snel in een heuse festivalcamping met schuimkanon, waterpistolen, een pizzatent en dj.

In een speciale LSD-krant, de Lyceum Courant (LC), maakt de laatste schooldag-commissie een knipoog naar de vele berichten uit het afgelopen jaar in de media.

In hun krant schreven ze roddels en quotes bij elkaar over docenten en elkaar. Ondanks de lage gevoelstemperatuur wisten leerlingen er een mooi feest van te maken.

Eva Kunnen (havo 5) heeft maanden toegewerkt naar deze dag in de organisatie van de LSD: "Vandaag konden we onze energie even kwijt, vanaf nu gaan we focussen op de examens!"

Sander Krikke (vwo 6): "Onze school is een paar keer negatief in het nieuws geweest, maar wij hebben er een leuke tijd gehad. "Om die reden hebben wij al het personeel bedankt met een chocolade hart!"

De personeelskamer is door de leerlingen in kerstsfeer gebracht met kerstbomen en lichtjes. Op de deur hangt een brief van de bijna-vertrekkende leerlingen: \'Na al die mooie jaren waarin veel is gebeurd, zitten jullie en het Drachtster Lyceum voor altijd in ons hart… Wees een beetje lief voor elkaar en onze school. Liefs de examenleerlingen 2024.’

Erwin Kampen en Martin Gildemeester begeleiden de leerlingen bij de organisatie. Kampen: "LSD is altijd een dag van georganiseerde chaos waarbij leerlingen de grens opzoeken en er het liefst een beetje overheen gaan. Dat is vandaag dan ook gebeurd, maar wel binnen acceptabele grenzen, iedereen heeft een leuke dag gehad. "Leerlingen hebben het zelfstandig georganiseerd, dat is ook de bedoeling: zelfstandige leerlingen die klaar zijn voor het leven na school."

