Verdachte van mishandeling ziet 'boze geesten'

do 18 april 2024, 13.15 uur

LEEUWARDEN - Een mishandeling met een huissleutel leverde een inwoner van Drachten (46) donderdag een celstraf van drie maanden op. De Drachtster beschuldigde het slachtoffer ervan dat deze 'boze geesten’ op hem afstuurde.

Open wond

De verdachte, geboren in Somalië, had eind juli vorig jaar een andere man met de punt van de sleutel verwond. Het slachtoffer liep een open wond op, vlak boven de wenkbrauw. Omdat het niet ondenkbaar was dat de man de sleutel in het oog had kunnen krijgen, achtte de politierechter een poging tot zware mishandeling bewezen.

Na avondgebed in de moskee

De mishandeling kwam niet uit de lucht vallen. Op de zitting verklaarde het slachtoffer dat de verdachte hem en zijn vrouw al jaren lastigvalt. De Drachtster, die niet op de zitting verscheen, zou hen met de regelmaat voor alles en nog wat uitmaken. Het incident vond plaats nadat beide mannen het avondgebed in de moskee hadden bijgewoond.

Verhaal halen

Het slachtoffer was uit voorzorg na het gebed langer binnen gebleven, hopend dat de verdachte weg zou gaan. Dat gebeurde niet. De Drachtster achtervolgde het slachtoffer en bleef hem uitschelden.

Toen het slachtoffer verhaal ging halen, haalde de Drachtster een sleutel tevoorschijn waarmee hij de andere man tegen het hoofd sloeg. De man bleef maar slaan volgens het slachtoffer, tot omstanders tussenbeide kwamen.

'Boze geesten’ in het hoofd

Bij de politie verklaarde de Drachtster dat 'boze geesten’ in zijn hoofd zaten. Hijzelf zou het niet zijn geweest die had gescholden, dat deden de geesten. Een werkstraf zou gedoemd zijn te mislukken, concludeerde de officier van justitie. Zij eiste drie maanden cel.

De rechter nam de eis over en bepaalde dat de verdachte het slachtoffer 750 euro smartengeld moet betalen.