In deze gemeenten nam het aantal fietsendiefstallen flink toe

do 18 april 2024, 12.41 uur

BUITENPOST - Uit nieuw onderzoek blijkt dat het aantal fietsendiefstallen in de provincie Friesland in 2023 met 24,9% is gestegen ten opzichte van pre-coronajaar 2019. Vooral in noordoost Friesland was een forse toename te zien. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiecijfers en data van het CBS.

De meeste fietsendiefstallen vonden nog steeds plaats in de grote steden, waar criminelen kennelijk makkelijker hun slag kunnen slaan. Koplopers zijn Leeuwarden en Drachten. Maar enkele kleinere gemeenten sprongen er ook uit met een sterke procentuele stijging.

Opvallende stijgers

De gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn opvallende uitschieters. In Achtkarspelen werd in 2023 een stijging van 75% genoteerd ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in Tytsjerksteradiel (+50%) en Waadhoeke (+28,6%) werden aanzienlijk meer fietsen gestolen dan in 2022.

Aangifte

"Het aantal fietsdiefstallen ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Bij elektrische fietsen is het wel verplicht om bij de politie de diefstal te melden als je aanspraak wilt maken op een vergoeding van de verzekering. Het aantal elektrische fietsen is toegenomen en dit kan ook een deel van de stijging van de aangiftes verklaren", aldus Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer.

Bron: Independer, onderzoek "Fietsendiefstallen in Nederland 2023" op basis van politiedata en CBS-cijfers