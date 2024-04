Flogging Molly en Floor Jansen zijn de headliners op Veenhoop 2024

do 18 april 2024, 10.20 uur

DE VEENHOOP - Met het contracteren van de Amerikaanse band Flogging Molly trekt het Veenhoopfestival, na The Dropkick Murphys in 2023, opnieuw een band van wereldformaat aan.

Flogging Molly met zijn opzwepende Ierse folk en punk is een ultieme Veenhoop-band. Voor Flogging Molly is dit het enige optreden in Nederland dit jaar. De verwachting is dat zij op vrijdagavond veel mensen naar De Veenhoop zal trekken.

Floor Jansen & Band is de headliner van de zaterdagavond. Een unieke avond die volledig in het teken staat van 'Rockchicks’. Naast Floor Jansen treden Miss Montreal, Las Bandidas en Steam Sisters op, allemaal 'female fronted bands’ En De Veenhoop zou De Veenhoop niet zijn als er ook niet veel aandacht zou zijn voor bands als Mooi Wark, De Hûnekop, Bökkers en The Dirty Daddies.

Dus ook op de zondag en de maandagavond komen de festivalbezoekers weer vol aan hun trekken. Er treden ongeveer 20 bands op tijdens het Veenhoopfestival, met ook veel ruimte voor opkomend talent.

Het Veenhoopfestival zal dit jaar plaatsvinden van 2 tot en met 5 augustus. Op zaterdag 20 april zal om 12.00 uur de online kaartverkoop van start gaan.

Klik hier voor de website van Veenhoop 2024