'Burgum krijgt tijdelijk toegang tot verborgen koninkrijk'

wo 17 april 2024, 20.00 uur

BURGUM - De inwoners van Burgum (en iedereen die maar wil) kunnen vanaf 23 mei een kijkje nemen in het geheime 'Koninkrijk van Koning & Koning'. Het koninkrijk wordt op een verscholen locatie bij de Engie Centrale opgebouwd.

Het 'iepenloftspul' is gebaseerd op het verhaal uit het gelijknamige kinderboek uit 2000 van de Stern Nijland en Linda de Haan uit Burgum.

Het thema draait om inclusiviteit en kunnen zijn wie je bent, ongeacht geslacht of geaardheid. In de dragvoorstelling worden de rollen omdraaid: mannen spelen vrouwenrollen en vice versa. "Dêrtroch en it troch te lûken yn de keunstfoarm drag, hawwe wy it stik in ekstra dimensje jûn" weet regisseur Theo Smedes.

Een groep fanatieke vrijwilligers is druk bezig met de bouw van het houten kasteeldecor aan de rand van de Burgumer Mar. De première is inmiddels uitverkocht, maar er zijn nog kaarten beschikbaar voor de andere voorstellingen via www.iepenloftspul.nl.

Het verhaal gaat over een koningin die met pensioen wil, maar wier zoon de prins nog geen partner heeft. Verschillende prinsessen komen op bezoek in de hoop uitverkoren te worden.