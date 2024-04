Brandweer Burgum krijgt nieuwe dompelpomp met voertuig

wo 17 april 2024, 18.55 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum heeft dinsdag een geheel nieuwe dompelpomp en haakarmvoertuig in gebruik genomen. Het gaat om een modern grootwatertransportsysteem ter vervanging van het 30 jaar oude systeem uit de jaren '90.

Het nieuwe systeem bestaat uit een DAF XD haakarmvoertuig met daarop een haakarmbak met dompelpomp met maar liefst 1500 meter aan slangen.

Automatisch

De slangen kunnen automatisch worden opgerold met een zogeheten autoflake systeem. Om het nieuwe voertuig binnen te kunnen stallen, is de deuropening en het dak van de brandweergarage verhoogd.

Oefenen

Voordat het geavanceerde systeem daadwerkelijk inzetbaar is, zullen de brandweerlieden er eerst uitgebreid mee moeten oefenen. Het oude Volvo FE 320 voertuig uit 2021 wordt overgedragen aan een ander korps binnen de Veiligheidsregio.

Modernisering Waterransportsystemen

Brandweer Fryslân is dit jaar bezig alle verouderde WTS 1000 waterransportsystemen in de provincie te vervangen door de nieuwe WTS 1500 varianten.

Het watertransportsysteem wordt ingezet bij grote branden waar onvoldoende bluswater voorhanden is, zoals bij branden in de binnenstad, het buitengebied of grote bedrijfspanden. Met de WTS 1500 kan tot wel 4000 liter bluswater per minuut over een afstand van 1500 meter worden getransporteerd.

FOTONIEUWS