Hagelbuien teisterden A7: meerdere aanrijdingen

wo 17 april 2024, 17.53 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Op de snelweg A7 was het woensdagmiddag flink uitkijken. Een paar flinke hagelbuien zorgden ervoor dat automobilisten verrast werden.

Op de A7 vonden meerdere aanrijdingen plaats.

Op de weg tussen Drachten en Frieschepalen kwamen aan het einde van de middag zeker vijf auto's met elkaar in botsing. Voor zover bekend kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij.

De afhandeling van de aanrijding zorgde ervoor dat er slechts één rijstrook beschikbaar was in de richting naar Groningen. Dit zorgde ook nog voor wat oponthoud.

De kettingbotsing op de A7 vond omstreeks 17.10 uur plaats. Ruim een half uur eerder was er ook al sprake van een ongeval waarbij een auto in de vangrail was gereden in de middenberm.

