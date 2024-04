Gemeenteraad behandelt jongerenwoonplan Burgum 2040

wo 17 april 2024, 15.34 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel buigt zich donderdagavond over een ambitieus 'burgerinitiatief' van de inwonersgroep Burgum 2040 om versneld betaalbare woonruimte voor starters in Burgum te realiseren.

Burgum 2040 diende eerder dit jaar een formeel voorstel in om binnen 2 jaar minimaal 50 goedkope koop- en huurwoningen voor jongeren in het dorp te realiseren. Uit een enquête onder 170 jongeren bleek grote behoefte aan koopwoningen tot 248.000 euro of huurwoningen tot 710 euro per maand.

De initiatiefnemers stellen dat de huidige nieuwbouwplannen in Burgum nog te duur zijn voor starters op de woningmarkt. Zij willen daarom op zoek naar creatieve, innovatieve woonvormen en alternatieve financieringsmodellen.

In een eerste "oriëntatiefase" van 100 dagen willen ze potentiële locaties in kaart brengen, nieuwe woonconcepten onderzoeken en aan draagvlak werken onder inwoners. Hiervoor vragen ze de gemeente om een financiële bijdrage van 20.000 euro en ambtelijke ondersteuning.

Het college adviseert deze eerste fase als pilot goed te keuren en het gevraagde budget beschikbaar te stellen. Na afloop kunnen de resultaten worden gedeeld met andere dorpen. De raad beslist hier donderdagavond over.