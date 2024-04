Voor eindexamen studeren in de bieb

wo 17 april 2024, 15.16 uur

DRACHTEN - Speciaal voor eindexamenkandidaten bouwt Bibliotheek Drachten voorafgaand en tijdens de examens haar grote activiteitenruimte om. De bibliotheek is altijd al een populaire plek om te studeren.

Van 30 april tot en met 28 mei zijn er op dinsdagen, donderdagen en zaterdagen in de activiteitenruimte extra studieplekken beschikbaar.

Lars Alserda, programmeur bij Bibliotheek Drachten: "Niet iedereen heeft thuis een fijne plek om te leren. Ook kan het enorm stimulerend zijn om samen met anderen te studeren". Naast de 35 werk/studieplekken die altijd in de bieb aanwezig zijn, komen er in de examenperiode nog dertig studieplekken bij.

Op dinsdagdagen, donderdagen en zaterdagen staan de extra tafels met stoelen klaar in de activiteitenruimte op de eerste verdieping. Ook is er wifi, zijn er stopcontacten en kunnen de eindexamenkandidaten koffie, thee en water pakken.

Voor andere drankjes en eten kunnen ze terecht bij Doppio Espresso, de koffiezaak die aan de bibliotheek vastzit. Alserda: "We hebben met Doppio kortingsafspraken gemaakt, exclusief voor examenkandidaten. Zodat zij tussendoor van een lekker en betaalbaar broodje kunnen genieten."

Scholieren kunnen kosteloos gebruik maken van de voorzieningen in de bibliotheek. Wie lid is of wordt van de bibliotheek kan bovendien boeken en e-books lenen en gebruik maken van onder meer een grote database met uittreksels. Tot de leeftijd van 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek altijd gratis.

Voor iedereen van 18 jaar en ouder is er van 30 april tot en met 31 augustus een goedkoop zomerabonnement beschikbaar: drie maanden lidmaatschap voor € 7,50. De openingstijden van de examenruimte zijn: dinsdag en donderdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Alle informatie is te vinden op bibliotheekdrachten.nl/examen