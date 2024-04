Kinderen in DamwÃ¢ld starten anti-poep campagne

Kinderen in Damwâld starten anti-poep campagne

di 16 april 2024, 17.15 uur

DAMWALD - De leerlingen van de Wingerd in Damwâld hebben genoeg van de viezigheid welke hun schoolomgeving al te lang achtervolgt. Al maanden hebben omwonenden een slechte gewoonte van het achterlaten van hondenpoep rondom het schoolplein, tot grote ergernis van zowel leerlingen als leerkrachten.

Kinderen stapten huppelden soms met poep aan de schoenen het schoollokaal in. "Het werd echt een grote bron van frustratie," vertelt een juf. Hoewel de gemeente Dantumadiel al extra toezicht had ingesteld, bleef een hardnekkige groep 'poepsmijters' maar voortmodderen. Tot nu!

De Wingerd bracht de kinderen in stelling met een creatieve wedstrijd om duidelijke verkeersborden te ontwerpen. Er werden vele tekeningen gemaakt. De onthulling werd dinsdagochtend een mooi spektakel. Drie gelukkige winnaars zagen hun stoere boodschap tegen de vervuilers hoogstpersoonlijk onthuld. "Stop de poepstoep!"

Met vandaag's luide en duidelijke statement van de Wingerd-kinderen zal menig hondenpoep-verspreider zich hopelijk twee keer bedenken. Met de vraag of deze borden duidelijk zijn werd er hard "JAAAAA" geroepen door alle leerlingen.

De kinderen en juf Agnes en meester Oeds hebben in ieder geval genoten van hun ludieke actie. "We zullen het veld nauwlettend in de gaten houden," dreigen de juffen en meesters met een knipoog, "Want als je zelfs kinderen tegen je hebt opgestaan, dan heb je echt een groot probleem!"

FOTONIEUWS