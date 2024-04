Burgemeester Buma sluit woning in Leeuwarden vanwege overtreding Opiumwet

di 16 april 2024, 16.55 uur

LEEUWARDEN - Op dinsdag 16 april 2024 is er een woning op last van Burgemeester Buma van de gemeente Leeuwarden gesloten. Het gaat hierbij om een woning aan Uiterdijksterweg in Leeuwarden. De woning wordt voor de duur van 3 maanden gesloten.

Op 27 februari 2024 is de politie een woning binnengetreden aan de Uiterdijksterweg in Leeuwarden. Aanleiding hiertoe waren enkele MMA meldingen (Meld Misdaad Anoniem) met de strekking dat in de woning een hennepkwekerij zou zitten alsmede politieonderzoek welke de in de MMA beschreven vermoedens bevestigden.

De politie trof in de woning een hennepkwekerij met 492 planten.

Een sluiting zoals deze is een goed voorbeeld van de uitvoering van het handhavingsbeleid in de gemeente Leeuwarden; het doel van dit beleid is – kort gezegd – het tegengaan van drugshandel en het voorkomen van drugsgerelateerde onveiligheid en/of overlast voor omwonenden. De gemeente, Politie Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie werken intensief samen om tegen illegale drugshandel op te treden.

In 2024 is tot nu toe (met deze panden erbij) tien keer gebruik gemaakt van deze bevoegdheid door de burgemeester.