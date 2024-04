Waterbouw.nl opent informatiecentrum bij voetbalclub

ma 15 april 2024, 19.02 uur

DRACHTEN - Het Informatiecentrum Waterbouw.nl is vrijdag feestelijk geopend door wethouder Pieter van der Zwan van de gemeente Smallingerland. Dit nieuwe informatiecentrum is een initiatief van de waterbouwsector om jongeren en hun ouders te informeren over de sector, de opleidingsmogelijkheden en de carrièrevooruitzichten in deze branche.

Het Informatiecentrum Waterbouw.nl is gevestigd bij voetbalvereniging Drachtster Boys, als resultaat van een unieke samenwerking tussen de voetbalclub en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van de Waterbouw. De locatie bij de voetbalvereniging biedt een ideale gelegenheid om wekelijks honderden jongeren en hun ouders/verzorgers te bereiken en bekend te maken met de waterbouwsector.

"Wij zijn als club zeer blij met deze samenwerking. Zo kunnen we invulling geven aan onze maatschappelijke ambitie om jongeren niet alleen op voetbalgebied te ondersteunen maar ook op het terrein van opleidingskeuze en loopbaan. Bovendien ontvangt de club jaarlijks een mooie financiële tegemoetkoming en is Waterbouw.nl een grote sponsor van de club geworden," aldus voorzitter Gijs Lokhorst.